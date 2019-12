AS Monaco trennt sich zum zweiten Mal von Jardim – Ex-Spanien-Coach Moreno übernimmt

Die AS Monaco trennt sich zum zweiten Mal in knapp 14 Monaten von Trainer Leonardo Jardim. Der Portugiese musste am Samstagabend nach elf Monaten gehen, obwohl die Monegassen noch kurz vor Weihnachten mit 5:1 gegen den Tabellendritten Lille gewonnen hatten. Jardim war mit Ausnahme eines kurzen, erfolglosen Intermezzos von Thierry Henry seit Juli 2014 Trainer im Fürstentum. Nach einer weitgehend enttäuschenden Hinrunde ist der ambitionierte Klub nur Siebter.