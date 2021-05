AS Monaco bezwingt Rumilly Vallières deutlich – Kovac-Klub folgt PSG ins Finale des Coupe de France

Die AS Monaco und Trainer Niko Kovac haben die Pflichtaufgabe im französischen Pokal gelöst und sind souverän ins Endspiel gegen Paris Saint-Germain eingezogen. Die Monegassen gewannen am Donnerstagabend beim Viertligisten GFA Rumilly Vallières in Annecy mit 5:1 (2:1).

