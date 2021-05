Monaco-Trainer Kovac: So hat sich Volland die DFB-Nominierung für den EM-Kader erarbeitet

In der Ligue 1 beendete die AS Monaco die Saison auf dem dritten Tabellenplatz. Volland absolvierte nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer 35 Liga-Partien für die Monegassen, erzielte dabei 16 Tore und bereitete acht weitere vor. Der Lohn der starken Premiere-Saison in Frankreich: Der 28-Jährige steht im 26-Mann-Kader der deutschen Nationalmannschaft für die anstehende EM und kehrt erstmals seit November 2016 wieder in die DFB-Auswahl zurück.