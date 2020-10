Bericht: AS Rom will Ralf Rangnick als Sportdirektor – Italien-Wechsel im zweiten Anlauf?

Ralf Rangnick könnte einem italienischen Medienbericht zufolge im zweiten Anlauf doch noch in die Serie A wechseln. Nachdem ein Engagement des Ex-Leipzigers bei AC Mailand im Sommer überraschend gescheitert war, hat nun die AS Rom Interesse an einer Verpflichtung des 62-Jährigen. Das berichtet die Tageszeitung Il Messaggero. Der Deutsche sei demnach sogar die erste Wahl der Römer auf den zurzeit vakanten Posten.