AS Rom findet neuen Trainer: Paulo Fonseca folgt auf Claudio Ranieri

25 ehemalige Spieler der AS Rom und was aus ihnen wurde

Francesco Totti, Sammy Kuffour und Gabriel Batistuta: Wahre Legenden die für die AS Rom gespielt haben. Doch was machen sie heute? Der SPORTBUZZER hat sich auf Spurensuche begeben. Was machen 25 ehemalige Roma-Spieler heute? Klickt euch durch die Galerie! ©