Aschenwald gewinnt Oberstdorf-Quali - Eisenbichler schmipft: "Kindergeburtstag"

Markus Eisenbichler und Karl Geiger haben beim vom polnischen Corona-Schock überlagerten Auftakt der Vierschanzentournee bei schwierigen Bedingungen noch nicht ihre Top-Leistungen gezeigt. Skiflug-Weltmeister Geiger belegte am Montag bei starkem Schneefall und wechselnden Winden als bester Deutscher mit einem Sprung auf 114 Meter den 14. Platz, Eisenbichler kam sogar nur auf den 25. Rang. Der 29-Jährige musste lange auf seinen Sprung warten und war mit der Organisation im Allgäu alles andere als zufrieden. "Das war irgendwie ein Kindergeburtstag" , sagte er und nannte als Beispiel: "Du hast beim Lift ewig warten müssen."

Im Gegensatz zu Eisenbichler, Geiger und Granerud mussten andere Favoriten ihre Hoffnungen bereits begraben - und zwar schon vor dem ersten Sprung im Winter-Wunderland. Titelverteidiger Dawid Kubacki, Olympiasieger Kamil Stoch und deren polnische Teamkollegen wurden nach einem Corona-Fall im Team vom Tournee-Start ausgeschlossen . „Wir bedauern diese Entscheidung sehr, doch zum Schutz aller anderen Athleten blieb dem Gesundheitsamt keine andere Wahl“, sagte Florian Stern, Generalsekretär beim Springen in Oberstdorf. Der Pole Klemens Muranka war zuvor positiv auf das Virus getestet worden.

Im ersten Wettkampf 2020/21 an diesem Dienstag (16.30 Uhr/ZDF und Eurosport) sind aus dem deutschen Team neben Eisenbichler und Geiger noch neun weitere Athleten in den K.o.-Duellen der besten 50 Springer dabei - allerdings nahmen an der Qualifikation auch nur 55 Sportler teil.