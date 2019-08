Ascot-Renntag auf der Bult: Die letzten Infos vor dem Start 

Die Erfolgsgeschichte des Audi-Ascot-Renntags ist mittlerweile beachtlich. Zum 15. Mal wird dieses Veranstaltungsformat auf der Neuen Bult in Langenhagen angeboten – mit britischen Produkten, britischer Atmosphäre und britischer Eleganz. Der Ascot-Renntag, Premiere 2005, bildete den Ursprung der Mottoveranstaltungen des Hannoverschen Rennvereins, im Laufe der Jahres sind 96 Familien-, Landwirtschafts-, Oktoberfest- und After-Work-Renntage dazugekommen. Wie in den Vorjahren haben zahlreiche Prominente ihr Kommen angekündigt. Wir informieren Sie über die Höhepunkte auf und am Rande der Rennbahn.

Wer ist Stargast in diesem Jahr?

Der Hannoversche Rennverein hat wieder eine Persönlichkeit einladen können, die seit Jahrzehnten erfolgreich im Showgeschäft tätig ist. Die Sängerin Vicky Leandros fungiert als Jurorin beim Lady-Elegance-Wettbewerb für die Damen (16.30 Uhr im Absattelring) und gibt Autogramme (15.30 bis 16 Uhr).

Welche Prominenten zeigen sich außerdem auf der Rennbahn?

Die Gästeliste für den VIP-Bereich ist lang. Die Moderatorinnen Jana Ina Zarella und Laura Wontorra stehen ebenso wie die Profitänzerin Oana Nechiti Leandros bei der Kür der Lady Elegance zur Seite und prämieren die originellsten Hüte im Kinderwettbewerb (15.20 Uhr). Zarella, Wontorra (beide von 14 bis 14.30 Uhr) sowie Nechiti und ihr Mann Erich Klann (14.45 bis 15.15 Uhr) geben auch Autogramme. Bei den Rennen zuschauen wollen unter anderem auch die Schauspielerinnen Andrea Lüdke und Sandra Quadflieg.