Tennis-Unterricht, Familie, andere Sportarten: Barty nennt nach Rücktritt erste Zukunftspläne 

Die Weltranglistenerste Ashleigh Barty will dem Sport auch nach ihrem überraschenden Rücktritt weiter eng verbunden bleiben. "Ich werde nie aufhören, den Sport zu lieben, und ich werde nie aufhören, Tennisbälle zu schlagen", sagte die 25-jährige Australierin am Donnerstag in Brisbane. "Nur werde ich es einfach nicht mehr egoistisch tun, um zu versuchen, meine Karriere voranzutreiben." Die Australian-Open-Gewinnerin hatte am Mittwoch für die Öffentlichkeit völlig unerwartet ihr Karriereende verkündet. Anzeige

Sie freue sich darauf, Jugendliche zu trainieren und "einen Beitrag zu leisten", betonte Barty. "Ich kann es kaum erwarten, meine Nichten und Neffen zu unterrichten und hoffe, dass sie Tennis genauso lieben werden, wie ich es tue." In Zukunft wolle sie vor allem mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen. "Ich war schon immer ein häuslicher Mensch, da lade ich meine Batterien auf, daher beziehe ich meine Energie." Seit vergangenem Jahr ist Barty mit dem Profi-Golfspieler Garry Kissick verlobt. "Das ist jetzt ein neues Kapitel für Garry und mich, und das wird viel Spaß machen", sagte sie.

Barty über mögliches Cricket-Comeback: "Ich war schon immer eine Athletin"

Ob sie sich künftig auch in anderen Sportarten versuchen wolle, ließ sie offen. Mit 18 Jahren hatte sie ihre Karriere wegen des Drucks und der zu vielen Reisen schon einmal für fast zwei Jahre unterbrochen und in der Pause professionell Cricket gespielt. "Ich war schon immer eine Athletin in dem Sinne, dass ich verschiedene Dinge ausprobiert habe", sagte Barty nun. "Wir werden sehen, was passiert."