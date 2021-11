Als Assistent von van Bronckhorst: Ex-Bayern-Profi Makaay wird Co-Trainer bei den Glasgow Rangers

Der frühere Bayern-Profi Roy Makaay wird Co-Trainer von Giovanni van Bronckhorst bei den Glasgow Rangers. Das teilte der schottische Meister am Montag mit. Offizielle Bezeichnung für den 46 Jahre alten Makaay, der zwischen 2003 und 2007 für den FC Bayern kickte, ist "First Team Coach". 43 Mal war Makaay in seiner Profi-Laufbahn in der niederländischen Nationalelf eingesetzt worden. Bereits zwischen 2015 und 2019 hatte er als Assistent von van Bronckhorst bei Feyenoord Rotterdam gearbeitet.