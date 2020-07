Gerüchte um Aston Martin: Sebastian Vettel bestätigt "lose Gespräche" mit möglichem neuen Team

Der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel lässt sich in Zukunftsfragen nicht stressen. Es sei weiter offen, ob er in der kommenden Saison weiterhin in der Formel 1 fährt - und falls ja, wo. Er bestätigte lose Gespräche mit einem möglichen neuen Rennstall. Die Entscheidung liege allein in seiner Hand.