Das wertvollste Spiel der Welt: Aston Villa steigt nach Sieg über Derby in die Premier League auf

Der vielleicht wichtigste Sieg der Vereinsgeschichte! Aston Villa setzt sich im Aufstiegsspiel der englischen Championship mit 2:1 gegen Derby County durch - und steigt in die Premier League auf. Durch den Sieg sichert sich der Klub aus Nordengland mindestens 190 Millionen Euro bis 2022. Dafür muss Aston Villa nicht einmal in der Premier League bleiben.

Chelsea-Legende Lampard auf der Bank von Derby

Leroy Sané, Pascal Groß und André Schürrle gehören zum deutschen Premier-League-Kontingent. Doch welche ihrer Landsleute sind noch in Englands Oberhaus am Ball? ©

„Ich hab Endspiele gespielt und manchmal eine Chance vergeben“, sagte Lampard. „Ich möchte nicht, dass das meinen Spielern passiert", sagte Lampard. Doch seine Mannschaft verlor dennoch das entscheidene Spiel um den Aufstieg in die Premier League. Er selbst könnte hingegen in der kommenden Saison Trainer eines Teams aus der englischen Topliga sein. Er gilt als Kandidat auf den Posten beim FC Chelsea.

So jubelte Englands Prinz William am Montag ausgelassen mit den Fans und Spielern von Villa. Der Prinz des englischen Königshauses ist großer Fan von Aston Villa.

Hitzlsperger freut sich vor VfB-Relegation

Der Aufstieg dürfte auch Thomas Hitzlsperger freuen. Der Sportvorstand vom VfB Stuttgart spielte in seiner aktiven Zeit für Villa in der Premier League. „Heute könnte der denkwürdigste Tag in meinem Fußball-Leben seit dem 19. Mai 2007 werden. Meine zwei Lieblingsklubs spielen beide in Playoff-Finals. Mögen Aston Villa und der VfB Stuttgart beide gewinnen und eines Tages im Europapokal aufeinander treffen", sagte er.