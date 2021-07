Aston Villa bestätigt: Co-Trainer John Terry verlässt Premier-League-Klub – Ex-Profi verrät Karriere-Pläne

John Terry zieht sich als Co-Trainer von Aston Villa zurück. Der Premier-League -Klub bestätigte am Montagmittag, dass der ehemalige englische Nationalspieler seinen Vertrag mit sofortiger Wirkung beendet. "Es war eine große Ehre und ein Privileg, die letzten drei Jahre bei Aston Villa verbracht zu haben. Aber ich denke, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um die äußerst schwierige Entscheidung zu treffen, nicht weiterzumachen", wird Terry in einer offiziellen Mitteilung zitiert.

Terry beendete seine aktive Karriere im Trikot der Villans im Sommer 2018. Nur wenige Monate später kehrte der frühere Verteidiger als Co-Trainer zurück. Insgesamt 126 Spiele assistierte er an der Seite von Dean Smith. Zusammen schafften sie den Aufstieg in die Premier League vor zwei Jahren. "Ich möchte Christian Purslow und unseren Eigentümern, Wes Edens und Nassef Sawiris, dafür danken, dass sie an mich geglaubt und mir die Möglichkeit gegeben haben", sagt Terry, der schon einen genauen Plan für seine Zukunft verfolgt.