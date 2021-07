Aston Villa bestätigt Einigung: Leverkusen-Star Leon Bailey wechselt in die Premier League – hohe Ablöse?

Nach dreieinhalb Jahren kehrt Leon Bailey der Bundesliga den Rücken zu und wechselt in die Premier League. Wie Aston Villa am Samstagnachmittag mitteilte, hat man sich mit Baileys Klub Bayer Leverkusen auf einen Wechsel geeinigt. Nur noch der Medizincheck und einige Vertragsdetails stünden aus, um den Deal in trockene Tücher zu bringen. Der Werksklub kann sich offenbar über eine hohe Ablöse für den 23 Jahre alten Jamaikaner freuen: Wie der Kicker berichtet, soll Leverkusen bis zu 35 Millionen Euro für Bailey kassieren. Anzeige

Sportlich verliert der Europa-League-Teilnehmer indes seinen torgefährlichsten Flügelspieler der vergangenen Saison: Bailey kam wettbewerbsübergreifend in 40 Pflichtspielen auf 15 Treffer und weitere elf Vorlagen. Zuletzt trat er mit Jamaika beim Gold Cup an – dem CONCACAF-Pendant zur Europameisterschaft der UEFA. Der Rechtsaußen kam allerdings nur in den ersten beiden der vier Spiele der Jamaikaner zum Einsatz. Für die Karibik-Nation war im Viertelfinale gegen die USA Schluss.