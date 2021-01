Pokal-Partie gegen Liverpool und Klopp findet statt: Aston Villa spielt coronabedingt mit Reserve-Team

Trotz eines "signifikanten Corona-Ausbruchs" beim englischen Premier-League-Klub Aston Villa wird das Drittrunden-Spiel des FA-Cups zwischen dem Klub aus Birmingham und dem FC Liverpool am Freitagabend (20.45 Uhr) wie geplant ausgetragen. Dies teilte Villa am Mittag mit. Die Rahmenbedingungen der Partie muten allerdings kurios an. So werden die Gastgeber ihre Startelf wohl fast ausschließlich mit Spielern aus der U23 und der U18 bestücken, da es beim Profi-Team zahlreiche positive Fälle gibt oder Kontakte zu infizierten Personen gab. Seine Trainingsanlage hatte der Verein bereits am Donnerstag geschlossen.

