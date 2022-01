Offiziell: Gerrard-Klub Aston Villa verkündet Transfer von Ex-Bayern-Star Philippe Coutinho vom FC Barcelona

Auf der Pressekonferenz vor dem FA-Cup-Spiel bei Manchester United am Montag hatte sich Gerrard am Donnerstag noch zurückhaltend zum Thema Coutinho geäußert . "Ich weiß die Spekulationen zu schätzen und respektiere das", sagte der Coach, der beim FC Liverpool selbst mit dem Offensivmann zusammenspielte, mit einem Grinsen. "Wir befinden uns in einem Zeitraum, in dem viele Namen kursieren. Aber leider werdet ihr von mir keine Kommentare zu irgendwelchen Spekulationen hören." Nun äußerte sich der Klub konkret.

Coutinho, der von 2019 bis 2020 beim FC Bayern München in der Bundesliga unter Vertrag stand, kam in Barcelona zuletzt nicht über die Rolle als Ergänzungsspieler hinaus. In der laufenden Spielzeit lief er in 16 Pflichtspielen für die Katalanen auf, in denen ihm zwei Tore gelangen. An die Premier League hat der 29-Jährige gute Erinnerungen: Zwischen 2013 und 2018 spielte er für den FC Liverpool und verlebte dort eine erfolgreiche Zeit mit insgesamt 201 Partien im Trikot der "Reds" (54 Tore, 46 Vorlagen).