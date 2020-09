Bericht: Aston Villa und SSC Neapel intensivieren Bemühungen um Werder-Star Milot Rashica

Der Poker um Milot Rashica nimmt offenbar wieder an Fahrt auf. Wie das Online-Portal Deichstube berichtet, intensivieren der englische Premier-Klub Aston Villa und der SSC Neapel aus der italienischen Serie A ihre Bemühungen um den Flügelstürmer von Werder Bremen. In den vergangenen Monaten war Rashica vor allem mit einem Wechsel zu RB Leipzig in Verbindung gebracht worden und schien einen Verblieb in der Bundesliga auch zu favorisieren, doch die Sachsen wollten die Bremen Ablöseforderung in Höhe von 25 Millionen Euro offenbar bislang nicht akzeptieren.