ASV Wintersdorf feiert 100-jähriges Fußball-Jubiläum

Wintersdorf. Ihre Feier aus Anlass des 100-jährigen Fußball-Jubiläums mussten die Kicker des ASV Wintersdorf jüngst verschieben. Trotzdem ist die Wintersdorfer Fußballgeschichte bemerkenswert und wäre einer großen Feier würdig.

1920 wurde im damaligen Turn- und Sportverein eine Fußball-Abteilung gegründet, die sich rasch entwickelte. Auf Initiative von Willi Lochmann taten sich einige Sportfreunde zusammen und unternahmen entsprechende Schritte. Die junge Abteilung entwickelte sich bald unter Führung von Lochmann zur größten innerhalb des Wintersdorfer Vereins.

Gespielt wurde zu Beginn auf einer Schnauderwiese am Waldschlößchen. Probleme gab es damals genug, vor allem fehlte es an Geld. Denn die Sportler finanzierten sich selbst. Problematisch war der Sportplatz, die Schnauderwiese war Weideland eines Bauern. Also musste bald ein neues Domizil gesucht werden. Die Gemeinde stellte einen schrägen Platz am Ortsausgang zur Siedlung zur Verfügung. Dort spielten die Kicker dann vor relativ großer Kulisse im Kreismaßstab.

1930 gelang es endlich, mit Hilfe der Sportler und vieler Fußballfreunde einen neuen Sportplatz am Ortsausgang Richtung Lehma anzulegen, der sogar einen Rasenteppich erhielt. Die Wintersdorfer hatten sich in dieser Zeit schon einen guten Namen als spielstarke Mannschaft gemacht. Bis 1933 konnte sich der Arbeitersport halten, dann wurde unter dem Banner des bürgerlichen Turnvereins „Eichenkranz“ das Fußballspiel bis 1940 fortgesetzt. Während des Zweiten Weltkrieges ruhte bis 1945 der Fußball in Wintersdorf.

Bezirkspokalfinale im Leipziger Zentralstadion

Ab 1945 ging es unter Leitung von Albert Brendler weiter, wobei mit der amerikanischen Militärverwaltung im September um die Eröffnung des Vereins verhandelt wurde. Durch das sowjetische Militär bekamen die Wintersdorfer Sportler schließlich die Genehmigung zum Fußball, am 1. Februar 1946 wurde der Sportverein „Rotsport“ gegründet, den Brendler leitete. Zwei Fußballmannschaften und der Nachwuchs wurden wieder aufgebaut, um den sich besonders Heinz Wöhrl verdient machte.

Gespielt wurde ab 1946 auf einem aufgeschütteten Tagebaugelände am heutigen Stellwerk 17, ein Hartplatz, der als „Schleifscheibe“ berüchtigt war. Mit dem Gedanken, hinter dem heutigen Kulturhaus einen Sportplatz anzulegen, trugen sich die Funktionäre sofort nach dem Kriege. Nach langwierigen Verhandlungen war es 1950 soweit, im Frühjahr gleichen Jahres erfolgte der erste Spatenstich durch Max Leipscher und Erich Böttger, der Startschuss für die „Werner-Seelenbinder-Kampfbahn“ war erfolgt.

Einmalige Initiativen entwickelten nun die Wintersdorfer Sportler beim Bau, über 9622 freiwillige Aufbaustunden wurden geleistet. Im Juni 1953 konnte die Sportstätte eingeweiht werden. Im gleichen Jahr schaffte auch die Männermannschaft von Aktivist Wintersdorf, die Umbenennung erfolgte 1949, den Aufstieg in die Bezirksklasse Leipzig, wo das Team zu den spielstarken und gefürchteten Mannschaften zählte.

Ex-Oberligaspieler Gerhard Haupt führte ab 1953 als Trainer die Mannschaft erfolgreich, mit Lothar Gentsch konnte sogar ein Talent nach Brieske in die Oberliga-Mannschaft delegiert werden. 1959 schaffte Wintersdorf auch noch den Aufstieg in die Bezirksliga. Ein weiterer Höhepunkt in der Fußballgeschichte des Vereins war 1961 der Einzug ins Bezirkspokalfinale im Leipziger Zentralstadion, das gegen Chemie Böhlen allerdings 1:3 verloren ging.

Gefürchtete Mannschaft

Lange Jahre gehörten die Wintersdorfer in der Bezirksliga und in der Bezirksklasse zu den spiel- und einsatzstarken Mannschaften. 1970 musste der Abstieg auf Kreisebene hingenommen werden. Bereits 1968 wurde derweil ein Ausweichplatz, die „Sportstätte der Jugend“ eingeweiht. 1971 schaffte Aktivist Wintersdorf als Kreismeister nochmals den Aufstieg in die Bezirksklasse, spielte dann wieder ab 1972 im Kreis unter Leitung von Harry König.

Auch im Nachwuchs leistete Wintersdorf immer wieder gute Arbeit, mehrere Jugendmannschaften in verschiedenen Altersklassen waren am Spielbetrieb beteiligt. In den 1970/80er Jahren war Wintersdorf immer im Kreismaßstab eine gefürchtete Mannschaft.

Wo sich die Hummeln tummeln: Die Fußball-Frauen des ASV Wintersdorf, auch bekannt als die Schnauderhummeln. © Reinhard Weber

Umfangreicher Spielkalender

Nach der Wende schaffte Trainer Peter Thurm den Aufstieg in die neu gebildete Kreisliga. Ab 1997 wurde dann drei Jahre in der Kreisklasse gespielt. Das Jahr 2000 war aus sportlicher Sicht beim nunmehrigen ASV Wintersdorf ein sehr erfolgreiches. Die Mannschaft schaffte den Wiederaufstieg in die Kreisliga und holte gleichzeitig den Kreispokalsieg. 123 Mitglieder der Fußballabteilung hatten so allen Grund zum Feiern.

Bis zur Saison 2003/04 wurde in der Kreisliga gespielt, dann erfolgte der Abstieg in die 1. Kreisklasse. In der Saison 2009/10 stieg der ASV wieder in die Kreisliga auf und stand im Kreispokalfinale. Auch der Altherren-Fußball lebte in Wintersdorf wieder auf, 1996 wurde eine Mannschaft gebildet, die heutzutage einen umfangreichen Spielkalender hat.

Bemerkenswertes wurde auch auf dem Wintersdorfer Sportgelände geleistet. Ein neues Sozialgebäude mit modernen Umkleide- und Sanitärräumen wurde 1995 in Angriff genommen und 1996 vollendet. Auch die neu errichtete Kegelbahn steht zur Verfügung und das Sportlerheim wurde modernisiert. Der obere Sportplatz gegenüber der Kindertagesstätte wurde ebenfalls modernisiert. Die Gemeinde stellte umfangreiche Mittel bereit und im September 1998 wurde das neue Sportgebäude mit dem Sozial- und Sanitärtrakt eingeweiht. Damit verfügt der ASV Wintersdorf über zwei hervorragende Sportstätten, die sich großer Beliebtheit erfreuen.

100 Jahre Fußball in Wintersdorf sind eng verbunden mit großen sportlichen Erfolgen, viel Einsatzwillen aller Sportfreunde und vorallem großer Geselligkeit aller Vereinsmitglieder.