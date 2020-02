Atalanta Bergamo überrollt den FC Valencia! Robin Gosens und Co. winkt Champions-League-Viertelfinale

Champions-League-Debütant Atalanta Bergamo sorgt in der Königsklasse weiter für Furore. Das Team um den deutschen Profi Robin Gosens kam gegen den FC Valencia im Achtelfinal-Hinspiel zu einem 4:1 (2:0) und verschaffte sich eine glänzende Ausgangsposition für das zweite Duell mit den Spaniern am 10. März. Nachdem der Niederländer Hans Hateboer den Tabellenvierten der italienischen Serie A nach 16 Minuten in Führung gebracht hatte, erhöhte der Slowene Josip Ilicic noch vor der Pause auf 2:0 (42.).