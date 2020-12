Champions League kompakt: Atalanta Bergamo und Gosens im Achtelfinale - Liverpool strauchelt in Midtjylland

Ajax Amsterdam - Atalanta Bergamo 0:1 (0:0)

Atalanta Bergamo hat auch bei seiner zweiten Champions-League-Teilnahme das Achtelfinale erreicht. Mit dem deutschen Nationalspieler Robin Gosens in der Startelf kamen die Italiener zu einem 1:0 (0:0) bei Ajax Amsterdam und zogen als Zweiter der Gruppe D hinter dem FC Liverpool in die nächste Runde ein. Den entscheidenden Treffer erzielte Luis Muriel kurz vor dem Ende (85. Minute). Schon in der vergangenen Saison hatte der Serie-A-Klub in der Königsklasse für so manche Überraschung gesorgt und war erst im Viertelfinale und durch zwei Gegentore in den Schlussminuten am späteren Finalisten Paris St. Germain gescheitert.

