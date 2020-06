Bergamo-Verteidiger Robin Gosens bedauert Schalke-Krise in der Bundesliga – "Das Herz blutet"

Außenverteidiger Robin Gosens ist bei seinem Klub Atalanta Bergamo gesetzt und liegt mit den Norditalienern in der Serie A im zweiten Jahr in Folge auf Champions-League-Kurs. Nicht so gut läuft es für Gosens Lieblingsklub FC Schalke 04. In der Bundesliga-Tabelle sind die Königsblauen nach einer historischen Pleitenserie so weit abgestürzt, dass die nach der starken Hinrunde angepeilte Europa-League-Qualifikation am letzten Spieltag gegen den SC Freiburg (15:30/Sky) nicht mehr erreicht werden kann.