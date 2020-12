Atalanta Bergamo gibt bekannt: Nationalspieler Robin Gosens positiv auf Corona getestet

Der nächste deutsche Nationalspieler wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Wie Atalanta Bergamo bekannt gab, muss Robin Gosens wegen eines positiven Tests auf Covid-19 vorerst aussetzen. Demnach sei bei Gosens nach der Testreihe am Freitag in der Vorbereitung auf die Partie bei Udinese Calcio (15 Uhr/DAZN) eine "geringe Viruslast" festgestellt worden. Gosens habe sich umgehend isoliert, Atalanta setzte die Behörden über den Fall in Kenntnis.

Anzeige