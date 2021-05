Atalanta Bergamo patzt bei Sassuolo Calcio – Inter Mailand vorzeitig Meister in der Serie A

Bereits früh hatten die Gäste aus Bergamo einen ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Schlussmann Pierluigi Gollini musste nach 22 Minuten wegen einer Notbremse vorzeitig mit der Roten Karte vom Platz. Das dezimierte Bergamo reagierte zunächst gut: Deutschlands Auswahlkicker Gosens brachte den Tabellenzweiten trotz Unterzahl mit einem kraftvollen Abschluss in Front (32.). In der Folge versuchten die Gäste den Vorsprung zu verwalten – mit wenig Erfolg. In der 52. Minute entschied Schiedsrichter Luca Pairetto nach einem Foul von Rafael Toloi an Junior Traoré im Sechzehnmeterraum auf Elfmeter. Domenico Berardi ließ sich die Chance nicht entgehen und verwandelte vom Punkt zum Ausgleich.

In der Schlussphase schien sich das Blatt noch einmal zu wenden. Sassuolo-Verteidiger Marlon musste mit der Ampelkarte ebenfalls vorzeitig duschen. Zudem gab es Elfmeter für Bergamo. Der eingewechselte Luis Muriel scheiterte jedoch an Keeper Andrea Consigli (77.). Sassuolo verteidigte das Remis bis zum Ende leidenschaftlich und sorgte damit für die vorzeitige Entscheidung im Meisterkampf.

In Italien ist die Wachablösung damit vollzogen. Nach neun Meisterschaften in Folge verpasste Juventus Turin um Superstar Cristiano Ronaldo in diesem Jahr den erhofften zehnten "Scudetto". Nutznießer ist Inter Mailand um den früheren Chelsea-Coach Antonio Conte, das sich bereits am Samstag mit 2:0 gegen Crotone durchgesetzt hatte. Für die Nerazzuri ist es der insgesamt 19. Titel (und der erste seit 2010) in der Serie A.