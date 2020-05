Atalanta Bergamo trauert um Nachwuchsspieler: Andrea Rinaldi überraschend verstorben

Der italienische Erstligist Atalanta Bergamo trauert um einen Nachwuchsspieler Andrea Rinaldi, der am Montag völlig überraschend gestorben ist. „Goodbye Andrea“, schrieb der Verein, bei dem auch der deutsche Fußball-Profi Robin Gosens unter Vertrag steht, auf seiner Internetseite.

Der 19 Jahre alte Nachwuchsprofi hatte seine Karriere bei Atalanta Bergamo begonnen, spielte zuletzt aber beim AC Legnano in der vierten italienischen Liga. Die Region Lombardei ist von dem Corona-Virus stark betroffen, der Tod des Spielers wurde aber in der Vereinsmitteilung nicht damit in Zusammenhang gebracht.