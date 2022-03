Atalanta-Traumlos für RB Leipzigs Tedesco, Ehre für Henrichs und Warnung vor Frankfurt

Henrichs dabei, Klostermann nicht

Zum Stamm bei RB und dem Kader der Nationalmannschaft zählt eigentlich auch Lukas Klostermann. Doch der Verteidiger wurde von Flick im Gegensatz zu Henrichs nicht für die Länderspiele gegen Israel (26. März) und in den Niederlanden (29. März) nominiert. Offenbar fehlt dem 25-Jährigen derzeit die Substanz, zwei Spiele in vier Tagen zu bestreiten. Auch sein Mitwirken gegen Frankfurt ist fraglich, da ihn muskuläre Probleme plagen. Deshalb hatte Klostermann bereits auf das Spiel in Fürth verzichtet.

„Das kann Kräfte freimachen“

Gegen Frankfurt wird Klostermann wohl maximal auf der Bank sitzen, da Tedesco im Kampf um die Qualifikation zur Champions League auf komplett fitte Spieler setzt. Mit einem Sieg gegen die Eintracht verteidigt Leipzig nicht nur den vierten Platz, sondern würde bis zum Spiel von Leverkusen in Wolfsburg am frühen Sonntagabend auf Platz drei klettern.

Dass Frankfurt aufgrund des anstrengenden Europapokalabends inklusive Verlängerung am Donnerstag müde ist, erwartet Tedesco nicht. „Das kann Kräfte freimachen, wenn du so ein Tor machst und Betis ausschaltest“, sagte der 36-Jährige. Frankfurt hatte sich gegen Betis Sevilla durch ein Eigentor der Spanier in der letzten Minute der Verlängerung für das Viertelfinale in der Europa League qualifiziert.