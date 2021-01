Athletensprecher Max Hartung zu Diskussionen um Olympia-Austragung: "Kein ganz einfacher Spagat"

Athletensprecher Max Hartung und Ruder-Weltmeister Oliver Zeidler hoffen trotz der Coronavirus-Pandemie auf die Austragung der Olympischen Spiele. Beide haben aber auch Verständnis für Skepsis. "Natürlich will ich fechten und zeigen, was ich kann. Ich habe vier Jahre lang hart gearbeitet, mich qualifiziert und nochmal geduldig gewartet. Andererseits muss man auch ein wenig Rücksicht auf die Gesellschaft nehmen. Das ist kein ganz einfacher Spagat", sagte Säbelfechter Hartung im TV-Sender Sky über die aktuelle Situation vor den geplanten Spielen in Tokio.

