Nur kurz nach Sieg: Athletic Bilbao trennt sich von Trainer Garitano - Marcelino übernimmt

Der spanische Erstligist Athletic Bilbao hat sich von Trainer Gaizka Garitano getrennt. Nur kurz zuvor hatten die Basken in der Primera Division am Sonntag mit 1:0 (1:0) gegen den FC Elche gewonnen. Am späten Abend kündigte Bilbao an, dass Marcelino García Toral neuer Trainer wird und einen Vertrag bis 30. Juni 2022 bekommen soll. Mit 416 geleiteten Spielen in der spanischen Liga, dem Pokalwettbewerb und im Europapokal verfüge er über umfangreiche Erfahrung auf höchstem Niveau, teilte der Klub mit. Sobald der Vertrag geschlossen sei, werde der Verein mitteilen, wann der Trainer offiziell präsentiert werde.

Anzeige