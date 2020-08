Correa und Vrsaljko vor RB-Spiel in Quarantäne - Atletico Madrid ohne weitere Corona-Fälle

Die erneute Coronavirus-Testreihe ist bei allen Spielern und Trainern von RB Leipzigs Champions-League-Gegner Atlético Madrid negativ ausgefallen. Das teilte der Klub am Montag mit. Auch das Ergebnis der zwei zuvor positiv getesteten Personen war bei der zweiten Testung negativ. Dennoch werden der Stürmer Angel Correa und Abwehrspieler Sime Vrsaljko, die keine Symptome aufweisen, weiterhin zu Hause isoliert. Bereits am Montagnachmittag nahm Atlético das Training wieder auf. Am Donnerstag (21 Uhr/Sky) soll in Lissabon das Viertelfinale gegen Leipzig stattfinden.

Ohnehin stand das Viertelfinal-Duell mit Leipzig jedoch scheinbar nicht auf der Kippe. Denn zuvor hatte sich bereits die UEFA geäußert und trotz der zwei Corona-Fälle in der Delegation Atlético Madrids keinen Anlass für eine Verschiebung oder Absage der Partie gesehen. "Das Spiel soll wie geplant gespielt werden", teilte die Europäische Fußball-Union am Montag auf Anfrage mit. Weitere Kommentare werde es vom Kontinentalverband nicht geben, hieß es mit Verweis auf das Medizinische Protokoll der UEFA.

Am Sonntagabend hatte Atlético zwei positive Corona-Fälle bei den obligatorischen Tests vermeldet. Die Spanier, die im Achtelfinale den Titelverteidiger FC Liverpool ausgeschaltet hatten, treffen am Donnerstag im Viertelfinale auf RB Leipzig. In der Partie geht es um den Einzug ins Halbfinale, in dem der Gewinner auf den Sieger der Partie zwischen Paris Saint-Germain und Atalanta Bergamo treffen würde.