Später Suarez-Doppelpack: Atlético Madrid stürmt dank Last-Minute-Sieg gegen Getafe an die Spitze

Torjäger Luis Suárez hat Titelverteidiger Atlético Madrid mit einem Doppelpack in der Schlussphase vor der ersten Saisonniederlage in der spanischen La Liga bewahrt. Die beiden Treffer des 34 Jahre alten Mittelstürmers aus Uruguay in der 78. und 90. Minute beim 2:1 (0:1) auswärts am Dienstagabend gegen den FC Getafe ließen die Mannschaft von Trainer Diego Siméone stattdessen sogar zunächst auf den ersten Platz der Primera Division klettern.

