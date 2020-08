Atletico-Madrid-Fan André Kahle zum Viertelfinale gegen RB Leipzig: „Sie sind bockgefährlich“

Kahle: Ich habe mich sehr über einen deutschen Gegner sehr gefreut, weil es für Atletico -Fans eigentlich die erste Gelegenheit seit vielen Jahren gewesen wäre, die Mannschaft mal in Deutschland zu sehen. Gerade für Fans aus dem Osten wäre das Spiel in Leipzig ein Traum gewesen. Das ist mit der Pandemie jetzt wirklich eine blöde Situation, aber die Gesundheit geht natürlich vor.

Um das mal klar zu stellen: Atletico ist in der Fairplay-Wertung der Champions League seit Jahren eine der fairsten Mannschaften. Sie sind keine Treter-Truppe, spielen aber natürlich sehr körperlich, sehr intensiv, stehen gut in der Defensive. Ein unbequemer Gegner...

Was hat RB in Sachen Körperlichkeit entgegenzusetzen?

Wenn Leipzig in der Lage ist, schnell nach vorne zu spielen, ob mit oder ohne Werner, dann sind die bockgefährlich. Auch die anderen da vorne wie Emil Forsberg haben individuelle Klasse und können eine Bude machen. Leipzig kommt wie Atletico nicht über den einzelnen Starspieler, sondern über das Kollektiv. Da kann jeder den entscheidenden Pass spielen und jeder kann auch den entscheidenden Treffer erzielen. Wenn Leipzig geschlossen auftritt, wird es für jede Mannschaft schwer in Europa.

Wie sehen Sie das Coaching-Duell zwischen Julian Nagelsmann und Diego Simeone?

In Deutschland ist man immer so auf Nagelsmann fixiert. Er ist bestimmt auch ein guter Coach und hat eine große Karriere vor sich, aber ich kann das nicht so richtig nachvollziehen, ihn schon jetzt auf so einen ganz hohen Thron zu setzen. Mal ganz objektiv: Wenn Nagelsman in zehn Jahren die Erfolg feiern würde, den Simeone mit sieben Titeln in den letzten zehn Jahren mit Atletico hatte, würde er das sofort unterschreiben.