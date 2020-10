Atlético-Star Diego Costa fällt in Champions League gegen FC Bayern wohl aus – Fokus auf Suárez und Félix?

Der spanische Top-Klub Atlético Madrid wird im Champions-League-Duell am Mittwoch beim FC Bayern München wohl auf Stürmer Diego Costa verzichten müssen. Der 32-jährige Angreifer habe sich am Samstag beim 2:0-Sieg bei Celta de Vigo eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zugezogen, teilte der spanische Klub am Montag mit. Das habe eine am Montag durchgeführte Untersuchung ergeben, hieß es. Wie lange Costa ausfallen wird, teilte der Verein nicht mit. Nach Schätzung der Fachzeitung AS wird der in Brasilien geborene spanische Nationalspieler aber rund drei Wochen pausieren müssen.

Costa war in Vigo in der 50. Minute ausgewechselt worden. Der Mann aus dem nordostbrasilianischen Lagarto hat in der laufenden Saison der LaLiga in vier Begegnungen ein Tor erzielt. Mit acht Punkten aus vier Spielen belegt Atlético Platz acht. Allerdings haben die noch ungeschlagenen Madrilenen ein oder zum Teil auch zwei Spiele weniger als der Großteil der Konkurrenz absolviert.