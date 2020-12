Atletico Madrid gegen den FC Bayern live im TV und Online-Stream sehen

Baut der FC Bayern seinen Rekord aus? Seit bereits 15 Spielen in Folge haben die Münchner ihre Spiele in der Champions League ausschließlich gewonnen. Rekord! Nie zuvor gelang einem Team eine solche Serie. Mit der vollen Punkteausbeute aus den bisherigen vier Partien in der Gruppenphase ist das Team von Trainer Hansi Flick bereits für das Achtelfinale qualifiziert, hat den Gruppensieg sicher. Für Atletico Madrid geht es in der Partie sich eine gute Ausgangsposition für den letzten Spieltag zu schaffen.

