Champions League kompakt: Atletico Madrid letzter Achtelfinalist - Elfer-Drama um Marko Marin und Roter Stern Belgrad

Atletico Madrid - Lokomotive Moskau 2:0 (1:0)

Spaniens Vizemeister Atletico Madrid hat zum Leidwesen von Bayer Leverkusen das letzte verbliebene Ticket für das Achtelfinale der Champions League gelöst. Das Team von Trainer Diego Simeone gewann am abschließenden Vorrundenspieltag 2:0 (1:0) gegen Lokomotive Moskau und sicherte sich hinter Juventus Turin den zweiten Tabellenplatz in der Gruppe D. Leverkusen muss seine internationale Reise als Dritter nun in der Europa League fortsetzen. Dabei war die Anfangsphase in Madrid durchaus turbulent. Atletico hätte schon nach zwei Minuten in Führung gehen können, Kieran Trippier scheiterte mit einem Foulelfmeter jedoch an Lok-Keeper Anton Kochenkov. 126-Millionen-Einkauf Joao Felix machte es eine Viertelstunde später dann besser und traf vom Punkt zum 1:0 für die Platzherren. Nach der Pause erzielte Felipe das 2:0 (54.). Moskau, um Ex-Nationalspieler Benedikt Höwedes hatte schon vor der Partie keine Chance aufs Weiterkommen mehr.