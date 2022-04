Bericht: Streit zwischen Atletico und ManCity eskaliert im Spielertunnel – UEFA schaltet die Polizei ein

Spätestens als Atlético-Innenverteidiger Felipe Manchester Citys Phil Foden in der 90. Minute des Champions-League-Viertelfinals foulte, kochten die Gemüter im Wanda Metropolitano über. Es entstand eine Rudelbildung, Atléticos Savic ging gleich mehreren "Citizens" an den Kragen, Felipe flog mit Gelb-Rot vom Platz. Insgesamt zeigte der deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert in der zwölfminütigen Nachspielzeit sieben gelbe Karten - unter anderem auch Atlético-Trainer Diego Simeone und Stefan Savic, der Citys Jack Grealish an den Haaren gezogen hatte.

