Vor Finalturnier der Champions League: Atlético Madrid meldet zwei positive Corona-Tests

Wenige Tage vor dem Beginn des Champions-League-Finalturniers hat Atlético Madrid bekannt gegeben, dass es im Mannschaftskreis am Samstag zwei positive Corona-Tests gegeben hat. Unklar ist noch, ob die Infizierten aus dem Spieler-Kader oder dem Trainerteam sind. Die gemäß des UEFA-Protokolls durchgeführten Tests seien am Sonntag bestätigt worden.

Die Spanier, die im Achtelfinale den Titelverteidiger FC Liverpool ausgeschaltet hatten, treffen am Donnerstag im Viertelfinale auf RB Leipzig. In der Partie geht es um den Einzug ins Halbfinale, in dem der Gewinner auf den Sieger der Partie zwischen Paris Saint-Germain und Atalanta Bergamo treffen würde.