Atlético-Trainer Simeone vor Kräftemessen: "Bayern ist das beste Team der Welt"

Atlético Madrid strebt zum Start in die neue Champions-League-Saison bei Titelverteidiger FC Bayern München einen Sieg an. „Wir werden versuchen, ihnen wehzutun“, sagte Trainer Diego Simeone. Am Abend vor dem Spiel an diesem Mittwoch (21 Uhr/Sky) in München bezeichnete der Coach der Madrilenen den deutschen Rekordmeister als „das mittlerweile beste Team der Welt.“ Man versuche, diesem mit „mannschaftlicher Geschlossenheit“ und „Emotionen“ zu begegnen.