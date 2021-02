Atlético-Star Luis Suarez schießt gegen Ex-Klub FC Barcelona: "Art und Weise war verachtend"

Unter Tränen hatte Luis Suarez im September des vergangenen Jahres ein letztes mal das Vereinsgelände des FC Barcelona verlassen. "Es waren Tage, an denen ich wegen der Situation, in der ich lebte, geweint habe", hatte der Stürmerstar nach der Entscheidung über sein Aus bei den Katalanen und vor seinem Wechsel zu Liga-Konkurrent Atlético Madrid zugegeben. Nachdem Trainer Ronald Koeman eine Art Neustart beim spanischen Topklub ausgerufen hatte, war für Suarez kein Platz mehr. Seine Enttäuschung über den Umgang mit ihm bekräftigte er nun erneut. " Die Art und Weise, wie es gemacht wurde - das war verachtend ", feuerte der 34-Jährige im Interview mit dem Radiosender Onda Cero deutliche Worte in Richtung seines ehemaligen Arbeitgebers.

Der Grund: Ein persönliches Gespräch mit Trainer Koeman blieb nach Suarez' knapp sechsjähriger Vereinszugehörigkeit aus, der Niederländer unterrichtete ihn lediglich per Telefon über seine Entscheidung. " Ich habe es nicht erwartet. Es waren aufgrund der Art und Weise sehr schwierige Momente ", so der Angreifer, der bei seiner Verabschiedung Zuspruch von Superstar Lionel Messi erhielt, weiter.

Inzwischen habe er aber bei der Konkurrenz in La Liga sein Glück gefunden. "Was mich ruhig und glücklich macht, ist das Gefühl, geschätzt zu werden", erklärte Suarez, der auch die hohe Erwartungshaltung an ihn kritisierte. "Viele Leute dachten, es sei einfach, für Barcelona zu spielen und 20 Tore pro Saison zu erzielen. Es ist nicht einfach, man hat immer viel Druck." Bei Atlético läuft es für den Uruguayer nach seinem Traumstart - gleich bei seinem Debüt traf er doppelt - auch weiterhin gut. In 20 Pflichtspielen für die Madrilenen erzielte Suarez 14 Treffer, bereitete zwei weitere vor. Aktuell steht er mit seiner Mannschaft als Spitzenreiter der spanischen Liga trotz eines Spiels weniger satte zehn Punkte vor seinem Ex-Klub Barcelona.