Atlético-Star Antoine Griezmann erscheint nicht zum Training - Geldstrafe droht

Das Transfer-Theater um Antoine Griezmann hat am Sonntag seine Fortsetzung gefunden. Obwohl der Weltmeister von 2018 noch offiziell bei Atlético Madrid unter Vertrag steht, hat Griezmann nicht am Training des spanischen Erstligisten teilgenommen. Spanische Medien berichten übereinstimmend über das Fernbleiben des Franzosen am Tag des Trainingauftakts. Auch die Reise ins Trainingslager in die USA trat Griezmann demnach nicht an.

Atlético Madrid: Griezmann droht nach Trainings-Streik eine Geldstrafe

Zahlt Griezmann seine Ablösesumme selbst?

Wie am Sonntag bekannt wurde, will Griezmann nun mehreren spanischen Zeitungsberichten zufolge die Ausstiegsklausel für den Wechsel von Atlético Madrid zum FC Barcelona selbst zahlen. Diese war am 1. Juli von 200 auf 120 Millionen Euro gefallen. Die Summe werde voraussichtlich am Montag oder Dienstag am Sitz der Liga hinterlegt, so dass der Deal am Mittwoch offiziell gemacht werde, schrieb die Zeitung AS. Am Freitag werde Griezmann voraussichtlich im Camp Nou vorgestellt, um am Sonntag das Training mit dem amtierenden Meister Barcelona zu beginnen, hieß es.