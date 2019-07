Rekord-Transfer fix: Atlético Madrid verpflichtet Joao Felix für 126 Millionen Euro

Was für ein Deal: Atlético Madrid verstärkt sich für die neue Saison mit dem nun viertteuersten Spieler der Fußball-Geschichte. Supertalent Joao Felix wechselt für 126 Millionen Euro von Benfica Lissabon nach Madrid. Damit ist der erst 19 Jahre alte Nationalspieler Portugals der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte von Atlético. Der bisherige Rekordtransfer der Madrilenen war Thomas Lemar, für den die Rojiblancos im vergangenen Sommer 70 Millionen Euro an die AS Monaco überwiesen haben.