Atletico-Profi Luis Suarez mit Corona infiziert: Kein Wiedersehen mit Kumpel Lionel Messi

Der uruguayische Nationalspieler Luis Suarez hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Wie der nationale Fußball-Verband AUF am Montag bekannt gab, wurde neben dem Stürmerstar vom spanischen Topklub Atletico Madrid auch Torhüter Rodrigo Munoz und ein Funktionär positiv getestet.

Die Betroffenen haben sich bereits in häusliche Quarantäne begeben, seien laut Mitteilung jedoch bei "guter Gesundheit". Am Freitag hatte Uruguay in der südamerikanischen WM-Qualifikation 3:0 in Kolumbien gewonnen - Suarez spielte und traf, Munoz saß auf der Bank. Für das Spitzenspiel am Mittwoch in Montevideo gegen Brasilien fällt das Duo aus.