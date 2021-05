Atlético, Real, Barca: So schätzt DAZN-Experte Lauth den Titelkampf in Spanien ein

Titelkampf auf der Zielgeraden. Und das mit vier Mannschaften. Es herrscht Hochspannung in La Liga vier Spieltage vor Schluss. Am kommenden Wochenende könnte bereits eine Vorentscheidung fallen. Es kommt gleich an diesem Samstag zum Kracher zwischen dem FC Barcelona und Atlético Madrid (16.15 Uhr/DAZN). Einen Tag später steigt zwischen Real Madrid und dem FC Sevilla (21 Uhr/DAZN) gleich das nächste Top-Spiel. Alle vier Mannschaften greifen noch in das Meisterschaftsrennen in Spanien ein. Benny Lauth ist als Experte für den Streamingdienst DAZN am Sonntag im Einsatz. Zuvor ordnet der Ex-Bundesliga-Profi im SPORTBUZZER die Chancen der vier Titel-Kandidaten ein.

"Es ist schön spannend und so interessant wie schon lange nicht mehr. Das liegt natürlich auch daran, dass keine Mannschaft konstant überzeugen konnte", sagt Lauth im Gespräch mit dem SPORTBUZZER, dem Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Noch vier Spiele stehen an. Und das Top-Quartett rüstet zum Endspurt. Sechs Punkte trennen Tabellenführer Atlético Madrid (76) vom schon etwas abgeschlagenen Viertplatzierten FC Sevilla (70). Real Madrid (74) und der FC Barcelona (74) liegen genau dazwischen. Da in La Liga der direkte Vergleich vor dem Torverhältnis zählt, besitzen aktuell die Königlichen neben Stadt-Rivale Atlético die besten Titel-Chancen.