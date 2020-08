Atlético vor Spiel gegen RB Leipzig noch immer ohne Testspielgegner

Madrid/Leipzig. Vor dem Champions-League-Viertelfinale am 13. August in Lissabon, hat RB Leipzigs Gegner noch immer keinen Testspielgegner gefunden. Eigentlich sollte es für Atlético Madrid zwei Spiele - am Samstag und am kommenden Donnerstag - als Vorbereitung auf die Partie in Portugal geben, schrieb die Sportzeitung Mundo Deportivo.