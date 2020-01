Tennis-Star Novak Djokovic führt Serbien zu ATP-Cup-Sieg und bleibt ungeschlagen

Tennis-Ass Novak Djokovic hat das serbische Team beim erstmals ausgetragenen ATP Cup zum Sieg geführt. Die Nummer zwei der Welt gewann am Sonntag in Sydney im Endspiel gegen Spanien zunächst das Spitzen-Einzel gegen den Weltranglistenersten Rafael Nadal mit 6:2, 7:6 (7:4) und holte danach im Doppel an der Seite von Viktor Troicki den entscheidenden zweiten Punkt.