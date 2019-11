ATP-Finals im Liveticker: Zverev-Bezwinger Dominic Thiem trifft auf Stefanos Tsitsipas

Der Österreicher Dominic Thiem und Stefanos Tsitsipas aus Griechenland bestreiten am Sonntag (19.00 Uhr) das Überraschungs-Endspiel bei den ATP Finals in London. Thiem setzte sich bei dem Turnier der besten acht Tennisspieler des Jahres im Halbfinale gegen Titelverteidiger Alexander Zverev aus Hamburg durch. Tsitsipas bezwang den Schweizer Roger Federer . Im direkten Vergleich führt der 26 Jahre alte Thiem gegen den fünf Jahre jüngeren Tsitsipas mit 4:2. Zuletzt besiegte er ihn im Finale von Peking 3:6, 6:4, 6:1.

Vor allem der Sieg des Weltranglisten-Sechsten Tsitsipas gegen Federer kam unerwartet. Der Grieche bezwang den sechsmaligen Sieger des Turniers in zwei Sätzen 6:3, 6:4 und zog damit bei seiner ersten Teilnahme an den ATP Finals direkt ins Endspiel ein. Für Thiem ist es in dieser Tennis-Saison das zweite große Finale nach den French Open, wo der Österreicher Titelverteidiger Rafael Nadal in vier Sätzen unterlag.