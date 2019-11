Kein vorzeitiger Halbfinal-Einzug: Deutsches Doppel Krawietz/Mies kassiert Pleite bei ATP Finals

Die deutschen Tennis-Profis Kevin Krawietz und Andreas Mies haben bei den ATP Finals in London den vorzeitigen Einzug in das Halbfinale verpasst. Die French-Open-Sieger verloren am Mittwoch gegen die Australian-Open-Gewinner Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut 5:7, 6:7 (3:7). Das französische Doppel erreichte damit das Semifinale.