ATP Finals ziehen von London nach Turin um - inoffizielle Tennis-WM ab 2021 in Italien

Die bisherigen Austragungsorte der ATP WM

In den vergangenen zehn Jahren wurden die ATP Finals jeweils in London ausgetragen. Im Jahr 2002 sowie zwischen 2005 und 2008 fungierte Shanghai als Gastgeber (damals unter der Bezeichnung Tennis Masters Cup), 2003 und 2004 wurde in Houston um die Tennis-Krone gefightet. Auch Sydney (2001) und Lissabon (2000) kamen bereits in den Genuss, dieses Event auszutragen.

Auch in Deutschland wurde das Tennis-Jahr bereits beendet. Von 1990 bis 1995 fand die ATP Weltmeisterschaft in Frankfurt statt, von 1996 bis 1999 durfte sich der US-Amerikaner Pete Sampras dreimal in Hannover in die Siegerliste eintragen. Derzeit ist Italien auch Gastgeber für den Saisonabschluss der besten U21-Nachwuchsprofis. Die sogenannten Next Gen Finals werden in der Woche vor den ATP Finals in Mailand ausgetragen.