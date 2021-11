Dreisatz-Krimi gegen Medwedew: Alexander Zverev verpasst vorzeitigen Halbfinal-Einzug bei den ATP Finals

Olympiasieger Alexander Zverev muss beim Saisonfinale der acht besten Tennisspieler um das Halbfinale bangen. Zwei Tage nach seinem Auftakterfolg in Turin verlor der Weltranglisten-Dritte gegen den Titelverteidiger und US-Open-Sieger Daniil Medwedew 3:6, 7:6 (7:3), 6:7 (6:8) und vergab damit die erste Chance auf das Weiterkommen. Ohne seine neue Freundin Sophia Thomalla in der Box lieferte sich Zverev zwar am Dienstag ab dem zweiten Satz ein ausgeglichenes und spannendes Duell mit dem russischen Spitzenspieler, kassierte aber die fünfte Niederlage gegen Medwedew in Serie.

