Alexander Zverev schlägt Roger Federer - Schweizer legt sich mit Schiedsrichter an

Alexander Zverev hat sich im Viertelfinale des ATP-Turniers in Shanghai gegen den Schweizer Roger Federer durchgesetzt. Mit insgesamt 17 Assen und einer enormen athletischen Leistung erkämpfte sich der 22-Jährige den Sieg in drei Sätzen mit 6:3, 6:7,6:3. Leicht hatte es Tennis-Legende Federer dem Deutschen aber nicht gemacht - Zverev brauchte im gesamten Spielverlauf sechs Matchbälle um den 38-Jährigen in die Knie zu zwingen. Den ersten Versuch hatte der Youngster bereits im zweiten Satz: Im Tiebreak lag er zwischenzeitlich mit 6:5 vorne und hätte die Partie an dieser Stelle beenden können.