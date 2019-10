Attacke auf Kreisliga-Schiedsrichter: Heimatverein reagiert geschockt - und mit drastischen Worten

Schlägerei auch bei Bambini-Spiel

Einen weiteren Vorfall hat es nach einem Bericht der Bild am Wochenende in Nordrhein-Westfalen gegeben: Bei einem C-Liga-Spiel in Nordrhein-Westfalen zwischen TuS 08 Rheinberg und Fichte Lintfort kam es zu einer Schlägerei, weil ein Verantwortlicher des Heimvereins einen Zuschauer auf das Rauchverbot auf dem Sportplatz hinwies. Auch ein Freundschaftsspiel von Bambinis (6 Jahre oder jünger) in Solingen in Nordrhein-Westfalen endete am Samstag in einer wüsten Schlägerei von zwei Trainern. Dabei sei es laut Polizei Wuppertal zu Szenen gekommen sein, "die man normalerweise nicht bei einem Spiel von fünf oder sechs Jahre alten Kindern erwartet: Schlagen, Würgen und Beleidigen".