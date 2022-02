Pierre-Emerick Aubameyang als spektakulärer Abschluss: Das waren die wichtigsten Winter-Transfers 2022

In buchstäblich letzter Minute hat der FC Barcelona am Deadline Day den Transfer von Pierre-Emerick Aubameyang eingefädelt und damit den Schlusspunkt hinter eine ereignisreiche Transferperiode im zurückliegenden Januar gesetzt. Der FC Arsenal bestätigte am Dienstagabend, dass sich der Klub von dem Spieler "in gegenseitigem Einvernehmen" getrennt habe.

Anzeige