Aubameyang schließt Arsenal-Abschied nicht aus: Ex-BVB-Star sieht sich an einem "Wendepunkt"

FC Bayern: U19-Kapitän Daniliuc lehnt Profi-Vertrag ab - Medizincheck in Nizza

Meisterschaft, Abstieg, Aufstieg: Diese Entscheidungen können in der englischen Woche fallen

Er befinde sich an einem Wendepunkt seiner Karriere, sagte Aubameyang, dessen Vertrag zum Ende der kommenden Saison ausläuft. Er müsse sich deshalb überlegen, ob er bei den Gunners bleibe. „Es liegt an ihnen, ihre Arbeit zu machen und danach sehen wir, wie sich die Dinge entwickeln“, sagte Aubameyang. Er habe noch nicht entschieden. Die Entscheidung könnte - so Aubameyang - die schwierigste seiner Karriere werden.